Lecce-Juventus | i convocati di Allegri | presente Iling-Junior

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Massimilianoha diramato la lista deialla vigilia di, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Come preannunciato in conferenza stampa, non sono presenti Locatelli e Vlahovic. Ci sono invece sia Soulè siadopo l’ottima prestazione fornita contro il Benfica in Champions League. Oltre a loro l’altro baby Compagnon. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani Centrocampisti: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli Attaccanti: Milik, Kean, Soulé,, Compagnon SportFace.

