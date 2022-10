L' algoritmo di Twitter servirà per favorire Tesla e Space X?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le schermaglie legali che hanno preceduto l’acquisizione dida parte di Elon Musk rischiano di diventare solo il prologo di una lunga storia. Non c’è il solo governo statunitense a preoccuparsi dell’enorme influenza che Elon Musk sta accumulando in vari fronti. Un (altro) gigante dei social media sotto il controllo di un singolo miliardario, infatti, sta allarmando anche ricercatori e attivisti per i diritti umani preoccupati per la quantità di dati che l'acquisto diporterà in dote al fondatore di. Un paradosso considerando che uno dei leitmotiv di Musk è stata, per mesi, l’assoluta libertà per chi twitta. Il confine tra libertà di parole e affari Oltre a voler implementare la sua visione affinchédiventi una piattaforma di libertà di parola, qualunque cosa possa significare, Musk ...