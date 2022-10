La ragazza trans che si è uccisa a 19 anni a Napoli | “Mi sento in un labirinto senza uscita”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A testimoniare ancora una volta il drammatico clima di discriminazione ed emarginazione vissuto dalle persone lgbtq+ nel nostro Paese è stato il suicidio di Chiara, unagender di 19che si è tolta la vita lunedì scorso in un appartamento a, nella zona di Scampia, mentre la madre non era in casa. Un quartiere che l’ha sempre presa di mira con aggressioni ed atti di bullismo, ai quali si univa pure il rifiuto iniziale dei genitori e delle sorelle, che non accetavano la sua condizione. Chiara era arrivata pure ad abbandonare gli studi per il clima d’odio che sentiva sulla sua pelle. In una lettera di sfogo la giovane scriveva: “A volte mi chiedo cosa ci sia di sbagliato in me. In fondo sono sempre un essere umano. Io miuna donna, vorrei riconoscermi, vestire al femminile e ...