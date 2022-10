IlNapolista

La borsa di Pedullà: coi 60 milioni della Champions, il Napoli si è ripagato il mercato. Kim vale già il doppio, Raspadori quasivaleIl Napoli si arricchisce con la Champions. Sessanta milioni già incassati, che sono serviti per pagare gran parte dei cartellini acquisiti la scorsa estate. Lo scrive ...Abbiamo detto 60 milioni, funziona così:è costato 10 milioni, Raspadori 25 bonus ... più o menospeso per Olivera (senza i bonus), un po' meno se pensiamo che il Napoli ha pagato ... Kvaratskhelia quanto vale Per la Gazzetta 40-45 milioni, per noi 100 milioni in più - ilNapolista Per la partita contro il Sassuolo, secondo quanto riporta il sito del giornalista di SKY Gianluca ... Il tridente offensivo, invece, dovrebbe essere quello formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski e Anguissa sono dei punti fermi per il Napoli di Spalletti ma nessuno di loro mercoledì sera è andato in campo dal primo minuto. Di fronte agli scozzesi del Rangers, ...