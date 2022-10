Kessie torna in Serie A? Il clamoroso scambio proposto dal Barcellona

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Frank, arrivato alla corte di mister Xavi a parametro zero, non sta trovando molto spazio all’interno delle rotazioni. L’ex Milan fatica ad inserirsi nei meccanismi di questo Barca, e a trovare una certa continuità di rendimento nel ruolo a lui più consono. Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciatore ivoriano avrebbe espresso la volontà di cambiare aria, visto il poco minutaggio. La Juventus starebbe monitorando la situazione dell’ex rossonero.Mercato Juventus Sempre secondo La Gazzetta, il tecnico Blaugrana sarebbe disposto a cedereai bianconeri nel caso in cui venisse inserito Gleison Bremer come contropartita tecnica nella trattativa (valutato 45 milioni). Si tratta di uno scenario certamente difficile da realizzare, considerando che il difensore brasiliano è stato acquistato da poco dalla ...

A meno di clamorose sorpresenon andrà via già a gennaio, mentre in estate - ammesso che la sua situazione non cambi - ci sono grandi possibilità che possa fare le valigie per trasferirsi ......di un centrocampista che potesse essere all'altezza del posto vacante lasciato da Franck. ... Ma Franck ha fatto la sua scelta, e giustamente non sipiù indietro. Il Milan , al suo posto, ... Kessie torna subito in Serie A: si chiude a 20 milioni La Champions League torna in campo per le gare della quinta giornata della fase a gironi. Questa sera, mercoledì 26 ottobre, alle ore 21:00 si gioca il match del gruppo C tra il Barcellona e il Bayern ...L'ivoriano: “Devo imparare una nuova lingua, devo conoscere la Spagna e anche il tipo di gioco è differente” Problemi di ambientamento per Franck Kessie al Barcellona Certo, non lo aiuta lo scarso mi ...