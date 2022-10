Karate | ai Mondiali Giovanili Matteo Fiore è in finale per l’oro

(Di venerdì 28 ottobre 2022)gareggerà per la medaglia d’oro. È questa la notizia alla fine della terza giornata di eliminatorie ai Campionatidi kumite e kata, in scena a Konya, in Turchia, fino a domenica 30 ottobre. Giornata di eliminatorie dedicata alle 10 categorie di peso, tra maschile e femminile, del kumite U21, doveè riuscito a conquistare un accesso alle fasi finali grazie a un percorso straordinario nella categoria degli 84 kg. Battuti il rumeno George Cristian Dragan, il cinese di Honk Kong Chun Ng Ho, il georgiano Luka Vasadze e il giordano Mohammad Aljafari, in semiha avuto la meglio anche sul montenegrino Nemanja Mikulic, impnendosi 1-0. Domenica, all’ora di pranzo, sfiderà dunque il macedone Vitomir ...

Treviglio, con il suo palazzetto di via del Bosco, sarà la terza città italiana ad ospitare i campionatididopo Torino, nel 2007 e Lido di Jesolo nel 2011. Sono 650 infatti gli atleti attesi al PalaFacchetti dove da oggi 27 ottobre al 30 ottobre si disputeranno i 22esimi Campionati del ...Pezzotti, reduce dalla convocazione in Nazionale ai prossimiin Turchia, ha avuto accesso ... Forza e Costanzaha partecipato anche al Campionato italiano a squadre sociali disputato ...ROVIGO - Per i 30 anni del centro commerciale Il Porto, presenti anche gli atleti del New Sagittario Team che si sono esibiti con performance atletiche di altissimo livello. La scuola rodigina del mae ...Quattro ori per i karatechi della Forza e Costanza Karate al Trofeo Lis 2022. Sul primo gradino del podio sono saliti Anna Guerini, Gabriele Pezzotti, Valentina Simonini e Veronica Vitali. Trofeo Lis ...