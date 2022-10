Inter-DigitalBits | mancano 9 | 6 milioni

Lo ha detto l'Ad corporate dell'Alessandro Antonello durante l'assemblea degli azionisti a proposito di. "Abbiamo chiesto l'adempimento del contratto sottoscritto e sospeso la ...Nella conferenza stampa a termine dell'assemblea degli azionisti il Ceo Corporate dell'Alessandro Antonello ha toccato - tra gli altri - il tema dello sponsor di maglia che sta ...-i ...INTER NEWS - Il Ceo Corporate ha poi annunciato che il club sta già ricercando nuovi partnerCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO ...Nuovo sponsor Inter – Ci sono novità importanti nella faida legale tra Inter e Digitalbits: lo sponsor di maglia dei nerazzurri, infatti, non avrebbe ancora versato la somma pattuita al club di Milano ...