Giovane suicida in carcere a Torino 

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Undetenuto di origine africana si è tolto la vita intorno alle 8 di questa mattina impiccandosi nella cella del padiglione B, nella sezione “nuovi giunti” delLorusso e Cutugno di Torino. L’uomo era stato arrestato mercoledì per un furto ed era in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti hanno provato a rianimarlo ma non c’e stato nulla da fare. Si tratta del 72esimo suicidio in cella nel corso di quest’anno. “Ogni suicidio rappresenta il fallimento non solo della comunità penitenziaria ma di tutta la collettività. Giovani, spesso soli sul territorio con storie faticose e vite ai margini, spesso alla prima carcerazione per reati bagatellari verso i quali si aprono con troppa facilità le porte delper non riaprirsi mai più alla via” ha dichiarato Monica Gallo garante dei detenuti del comune di Torino. ...