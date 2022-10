Comune di Saronno | assemblea generale dei lavoratori

ilSaronno

Si è partiti portando ale partiture di quello che è il concerto di Vienna a Capodanno. Poi,...persone che vogliono essere la base per lo sviluppo di azioni che concorrano al benedelle ...Probabilmente, si ricorrerà al reclutamento di specialisti di altre Asst per uno sforzoche ...con il reclutamento di specialisti di altre asst per coprire i turni dell'ospedale di, ... Cosa fare nel week-end: Passione Hallowen, dolcetto o scherzetto SARONNO – Da Saronno al Giappone. Grazie alla lungimiranza del presidente Oscar Masciadri il concorso lirico Giuditta Pasta (creato in città nel teatro cittadino proprio ...Riscaldamento acceso in alcune scuole di Saronno ieri nonostante il caldo, Azione: "Perchè non è stata posticipata l'accensione" ...