Anac | la griglia di monitoraggio deve essere trasmessa entro il 10 novembre Avviso

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo le precisazioni delle scorse settimane in merito alla “nota di contestazione del mancato invio delladi rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile e invito alla regolarizzazione tardiva", occasione per ribadire che “le regole della trasparenza valgono per tutti, anche per gli istituti scolastici”, l'pubblica un uovodel 25 ottobre sulla scadenza della trasmissione delladi. L'articolo .

' L'ultima, in ordine di tempo, è quella dell'(Anticorruzione e Trasparenza) che ha chiesto ... ' È per questo che l'Autorità di controllo ha inviato a tutte le scuole unadi rilevazione " ...... ha inviato alle scuole, con la quale richiama il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nella predisposizione delladi sintesi dell'attività di verifica, nella nota l'..."Trasparenza amministrativa e adempimenti burocratici: strumenti che dovrebbero rendere fluido il lavoro delle scuole diventano passaggi impossibili come ingranaggi inceppati".Le amministrazioni che alla fine del mese di maggio non avevano rispettato integralmente i vincoli per la completezza del contenuto delle informazioni ...