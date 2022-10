Solana pronta al lancio del suo smartphone cripto

Leggi su sbircialanotizia

Solana, azienda fintech tra i leader globali del settore, ha annunciato di aver siglato un accordo con OSOM per la produzione di un smartphone. Il cellulare, che si basa interamente sulla tecnologia blockchain, si chiamerà Saga, ed avrà un costo che si aggirerà intorno ai 1000 dollari. Il dispositivo, sul suo store digitale, Mobile Stack, ospiterà applicazioni come il marketplace NFT Magic Eden, e Phantom. Inserendosi in un mercato ricco di potenzialità, gli sviluppatori sperano di rivoluzionare anche il mondo della telefonia mobile.