Nicola Pisu torna a parlare di Miriana Trevisan | “Ho fatto un errore”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se non è riuscito ad arrivare in finale, la sua permanenza nella casa è stata accompagnata da tanto gossip. Infatti, ha intrapreso una frequentazione romantica conche, però, non ha avuto seguito dopo la fine del reality show. Nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per MondoTv dove ha parlato dell’esperienza vissuta nel programma di Alfonso Signorini. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 6,parla della separazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Non c’era affinità”non fa parte del mondo della televisione. Il Grande Fratello Vip, ...