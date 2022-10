Migranti | nuovi sbarchi a Lampedusa Oltre 1 000 in hotspot | via a trasferimenti

BrindisiReport

, raffica di sbarchi. Piantedosi: direttiva navi Ong. Possibile divieto d'ingresso Video : Meloni: chiederemo blocco partenze barconiin Ue Video :, l'appello delle ong al governo: "Non prorogate il Memorandum Libia" Video : Libia, Magi (+Europa): "Memorandum fuorilegge, chiedo una commissione d'inchiesta"Piantedosi, stretta suiXi Jinping è saldissimo in sella e non vuole essere disturbato da ... Lampedusa,sbarchi Zelensky: per ora posso solo parlare in modo positivo del governo Meloni ... Migranti, nuovi insediamenti in Puglia: 757mila euro per la provincia di Brindisi Nuovi arrivi sull'isola, la prefettura di Agrigento, in accordo con il Viminale, dispone il trasferimento di 560 persone ...Sono 1139 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto per oggi il trasferimento di 560 persone. (ANSA) ...