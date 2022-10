L’inutile no look di Emerson Royal che fa infuriare Conte – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Provate a mettervi nei panni di: giocate – in casa – una partita fondamentale di Champions League. Avete pareggiato pochi minuti prima (gol di Bentancur), l’inerzia della partita è dalla vostra parte ma siamo nel finale di partita. Ah…dettaglio non trascurabile: siete allenati dal sergente di ferro Antonio, uno che bada al sodo ed esclusivamente al sodo. Avete messo assieme i puntini? Ecco: scommettiamo che a nessuno di voi passerebbe per la testa di fare quello che ha fatto. L’ex terzino del Barcellona, al minuto 86, ha vanificato una promettente sortita offensiva del Tottenham con un inutile – e a tratti imbarazzante – passaggio noche ha fatto il giro del web. Una finezza senza senso che ha fatto disperare l’allenatore:– ...