(Di giovedì 27 ottobre 2022) . Ladeve centrare l’appuntamento europeo con il Midtjylland. Visti i vari impegni ravvicinati, Sarri dovrà scegliere se far riposare più di un giocatore impegnato o presentare la stessa formazione messa in campo contro l’Atalanta. Qualche cambiamento sarà necessario: in difesa Gila al fianco di Romagnoli. A centrocampo si potrebbe rivedere Luis Alberto, poi possibile conferma del tridente visto a Bergamo Pedro-Felipe-Zaccagni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultimatum di giovedì sera per la. Alle 18:45 contro il Midtjylland i biancocelesti si giocheranno molto in merito al passaggio ...puntarci di nuovo per cercare di indirizzare subito ilcol ...Dove vederla Ildi Europa League trae Midtjylland si gioca allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 18:45. L'incontro sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky 252, Now ...Quinta giornata della fase per la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League: avversari il Midtjylland e il Basaksehir ...Lazio, match clou in Europa League. La lazio deve centrare l’appuntamento europeo con il Midtjylland. Visti i vari impegni ravvicinati, Sarri dovrà scegliere se far riposare più di un giocatore ...