“Lasciatelo in pace!” | il dirigente sorprende tutti in diretta su Spalletti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Walter Sabatini,sportivo, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all’attuale momento del Napoli che continua a confermarsi partita dopo partita. FOTO GETTY – Walter Sabatini Napoli: Sabatini elogia gli azzurri, le parole Di seguito, le parole rilasciate dall’ex direttore sportivo della Salernitana nel corso del suo intervento: Il Napoli è straordinario?“No, nemmeno questo aggettivo rende bene ciò che stanno facendo gli azzurri. Il Napoli è la magia del calcio, una orchestra in cui tutto funziona nel migliore dei modi. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e Lucianoè un genio assoluto, sta realizzando un altro capolavoro. Non rompete le scatole a Luciano. Il mister è come i grandi artisti: deve ...

