(Di giovedì 27 ottobre 2022)– Caos nell’aula consiliare del: verso la fine della conferenza stampa congiunta delErnestino Montino ed i rappresentanti di ANAS, riguardo la demolizione del viadotto dell’aeroporto (leggi qui) i membri del “di” hannoduramente il Primo cittadino. La protesta in consiglio comunale è succeduta a quella avvenuta in strada: ilha infatti esposto uno striscione polemico: “Ponte della Scafa subito, riaprite il semaforo!” COSA È SUCCESSO? Il Presidente del, Fabrizio Pagliuca, ha commentato: “Finalmente abbiamo fatto dire la verità al: riaprendo il semaforo di Via Trincea delle Frasche, s’intasa il Ponte 2 Giugno. ...

Il Faro online

Lo dichiara ilEsterino Montino - 'Come previsto dalla normativa nazionale e, a seguire, da quella regionale - spiega il- anche il Comune diha provveduto a stilare un ...Come previsto dalla normativa nazionale "Come previsto dalla normativa nazionale e, a seguire, da quella regionale " spiega il- anche il Comune diha provveduto a stilare un nuovo ... Fiumicino. Il Sindaco contestato in Comune dal Comitato spontaneo Isola sacra Il Comitato: "Bisogna riaprire il semaforo di Via Trincea delle Frasche". Esposto anche uno striscione Le note di Anas e del Comune Al via i lavori, da parte di Anas (Gruppo FS Italiane), di demolizione e ricostruzione del viadotto dell'Aeroporto lungo la statale 296 "della Scafa". L'annuncio degli int ...