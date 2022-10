Elenoire Ferruzzi fa pace con Daniele Dal Moro | “Mi manchi tanto amore”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo le urla, gli insulti, le accuse, arriva latraDal. È difficile immaginare se sia più inquietante vederli litigare o chiarirsi. La dinamica è chiara: lei lo ama, lui le vuole bene. Lei lo abbraccia e lo attira a sé, lui parla a raffica per rassicurarla. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7si dichiara con enfasi al vippone Siamo dinanzi al secondo innamoramento in un mese dell’icona trans del Grande Fratello Vip 7. Ma guai a dire che abbia enorme bisogno di affetto e stia cercando di colmare un bisogno attraverso i ragazzi che le si avvicinano. La vippona in previsione della puntata di stasera, che peraltro già nelle anticipazioni appare priva di provvedimenti nei suoi ...

e Daniele Dal Moro - in previsione della puntata di questa sera - si sono chiariti dopo il furioso litigio avvenuto la scorsa notte.si è aperta ed ha confessato di ...Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello Vip tra l'ex tronista Daniele ed. Il clima all'interno della casa di Cinecittà è diventato particolarmente teso nel corso della serata appena trascorsa e, a poche ore dalla nuova puntata serale, Daniele ha perso le ...A poche ore dalla diretta, in camera da letto, arriva un confronto tanto atteso: Daniele ed Elenoire si stringono in un caloroso abbraccio rappacificatore. Lasciandosi in un lungo ed intenso pianto El ...Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro dopo lo scontro con Elenoire Ferruzzi: “È vero che alcuni non ammettono di amare un trans, ma non è ...