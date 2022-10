Cina | Xi Jinping agli Usa | Troviamo un modo per andare d' accordo

Leggi Anche Taiwan, Xi: la riunificazione della patria sarà realizzata Leggi Anche Taiwan a Xi: nessun compromesso su sovranità e democrazia Vecchi rancori e nuovi attriti -e Stati ...One Belt, One Road, l'invasione militare pacifica Il Piano 'One Belt, One Road', deciso dal Presidente Xinel 2013, mira a rafforzare la connettività dellacon il mondo[32] Nel 2018 ...In Cina, per bocca del presidente Xi Jinping, tende la mano agli Stati Uniti. "Siamo pronti a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del ris ...La Cina “è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggio ...