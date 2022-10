Ciclismo | Vincenzo Nibali svela la nuova squadra | Q36 5 con una sfilza di italiani | ci sono anche Moschetti e Brambilla

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022)ha appeso la bicicletta al chiodo al termine del Giro di Lombardia, ma lo Squalo proseguirà la propria avventura nel grande: non lo vedremo più faticare in gruppo, ma ricoprirà il ruolo di consulente tecnico per unasvizzera. Si tratta di un progetto di Douglas Ryder, che ha ufficialmente richiesto licenza Professional per il 2023. Al momento il nome provvisorio dellaè Q36.5 Pro Cycling Team, il main sponsor è l’azienda bolzanina Q&E (si occupa di abbigliamento tecnico). Il procuratore Alex Carera ha dichiarato a Tuttosport che nei prossimi giorni verrà annunciato un altro sponsor di “notevole prestigio”. La formazione ha già svolto un primo ritiro a Solbiate Olona (in provincia di Varese) e ne ha programmato un altro a Calpe (Spagna) nelle prossime ...