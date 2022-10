Calciomercato Juventus | si sblocca la grana Rabiot | cessione lampo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Adrienè uno che non ha saputo sfruttare il suo grande talento, ma alla Juve c’è la sensazione che si possa arrivare alla. Laha dimostrato assolutamente di poter acquistare dei grandi campioni in questi ultimi anni, peccato che Adriennon è mai stato in grado di compiere il grande salto di qualità che tutti si aspettavano, con la suache ormai sembra davvero essere a un passo. LaPresseL’acquisto di un giocatore a parametro zero può essere davvero un grandissimo colpo per tutte le società, ma allo stesso tempo bisogna essere molto attenti a non incappare in vere e proprie fregature. Tante volte ci si dimentica sempre perché una società preferisca perdere un giocatore a parametro zero piuttosto che rinnovargli il contratto rischiando di tenerselo ancora sul ...