Asl | sindacati in contrasto | è di nuovo presidio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riesplode la vertenza tra Asl e sindacato dopo il rinvio, a data destinarsi, del tavolo tecnico che era stato convocato per questa mattina. La Cgil Funzione pubblica, attraverso il segretario Antonio Capezzuto parla di un grave arretramento rispetto alle decisioni intraprese in prima persona dal Direttore Generale e dall’intera Direzione strategica al tavolo di confronto tenutosi lo scorso 18 ottobre. “In quella sede, alla presenza della RSU e delle Segreterie Provinciali, esclusa la CISL FP (unica sigla sindacale ad aver abbandonato il tavolo), la Direzione strategica aveva comunicato la prossima convocazione di un tavolo tecnico – ricorda in una nota Capezzuto –La comunicazione inviata dalla CISL FP, seguita a ruota da quella del Coordinatore RSU, nella quale si parla della condivisione del tavolo tecnico con la “minoranza della RSU”, valutiamo ...

