Amici 22 | Maddalena Svevi chiede a Mattia Zenzola un confronto sulla loro storia

Dire

Dopo Rita e Nievo, un'altra coppia nata da poco nella scuola didi Maria De Filippi è quella formata dai balleriniSvevi e Mattia Zenzola . I due sarebbero usciti allo scoperto pochi giorni fa, per la gioia dei fan, che li avevano visti scambiarsi ...... ecco allora che per realizzare la fiction bisogna trasformare Gesù e Giuda in due vecchid'infanzia legati dal trauma, così come la Vergine Maria e Mariasi trovano a parlare della ... Amici 22, Mattia 'hot' nella gara d'improvvisazione e Samuel ricorda Michele Merlo Nel corso del daytime di oggi nella casa di Amici, la coppia formata da Maddalena Svevi e Mattia Zenzola ha avuto un confronto per capire a che punto è la loro storia. Vediamo cosa è successo.Amici 2022, tutte le anticipazioni della puntata in onda domenica 30 ottobre: ecco gli esiti delle sfide e chi sarà eliminato ...