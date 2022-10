Una donna muore travolta da un treno tra Latisana e Portogruaro

AGI - Agenzia Italia

"Con i maschi è più difficile imporsi per: a un ragazzo alto un metro e ottanta non è banale impedire qualcosa. Gli togli il cellulare e lui non torna a dormire . Quando è successo, il ...Scrivere la propria autobiografia ha rappresentatocura per Tina Cipollari: 'Scrivere è stato terapeutico. Oggi ringrazio quella bambina triste: non sarei ladeterminata e con valori ... Una donna premier riuscirà a sconfiggere la differenza di genere Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...La vittima era stata colpita al petto e all'addome da una pistola. Si trova in caserma dai Carabinieri il principale indiziato dell’omicidio di un cittadino marocchino avvenuto nella notte dello scors ...