The Batman 2 | ecco quanto bisognerà aspettare per il sequel

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sebbene il regista Matt Reeves stia attualmente lavorando alla sceneggiatura per ildi The, i fan dovranno attendere qualche anno prima dell'uscita nelle sale. La realizzazione di The2 è stata recentemente autorizzata in via ufficiale e Matt Reeves e Mattson Tomlin hanno iniziato a lavorare alla sceneggiatura: sfortunatamente, sembra che il copione delsia ancora in fase embrionale visto che è stato rivelato che il film non dovrebbe arrivare nei cinema fino al 2025, "nella migliore delle ipotesi". Molti credevano che sarebbe stato così, ma allo stesso tempo i fan speravano che ci fosse una possibilità che la pellicola potesse essere pronta per il rilascio entro il 2024. Queste novità sono state rivelate attraverso un nuovo rapporto di Variety relativo all'elezione …

