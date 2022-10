Sport in tv oggi | mercoledì 26 ottobre | programma ed orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Loin tv di26. Di seguito il, glie la copertura televisiva dei principaliivi. Proseguono i tornei di tennis nelle città di Vienna e Basilea, ma spazio anche alla Champions League con Inter e Napoli pronto a regalare spettacolo davanti ai propri tifosi. Torna in scena anche il basket con Brescia impegnata in Eurocup contro l’Ulm e la classica nottata Nba ricca di sfide tra i più grandi cestisti del mondo. Di seguito ilcompleto con glie la copertura televisiva nel dettaglio.Face.

Tag24

Fischio d'inizio, mercoledì 26 ottobre, alle 21 per Napoli - Rangers, il match di Champions League che si ... La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sky. Gli abbonati all'emittente ...alle 14:15 il tecnico presenterà in conferenza la prossima sfida, ma la cornice di pubblico prevista non sarà delle grandi occasioni (quota 10mila). La sua Lazio invece si giocherà molto. Sport in TV oggi mercoledì 26 ottobre: il programma completo Un bar dimostra con un gesto concreto generoso cosa intenda la Costituzione quando parla di responsabilità sociale d’impresa. il “Bar Sport” di Villamarina ha ...Prosegue la quinta giornata di Champions: oggi in campo i nerazzurri e la squadra di Spalletti. Orari, tv, la guida completa ...