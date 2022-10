“Parte del mio cervello non funziona più” | l’attrice racconta il suo dramma dopo due aneurismi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “del miononpiù”: la famosa attriceil suodue. Il suo sorriso ha conquistato milioni e milioni di fan in ogni angolo del mondo. Non tutti sanno, però, che quel sorriso nasconde delle ferite inimmaginabili. La nota attrice ha dovuto affrontare ben duecerebrali, a distanza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

idealista.it/news

... Wakanda Forever realizzate dall'artista Ivano Facchetti esposte nellaposteriore dello ... Qua sotto trovate la nostra reeltour che abbiamo fatto. Come potete constatare coi vostri occhi, ...Come è stato inanticipato da Kai Bartley, l'ansia di Zola potrebbe essere un effetto collateralesuo dono, ma che la madre si ammali di Alzheimer è anche una concreta possibilità che, ... Rinuncia al diritto di abitazione da parte del coniuge superstite, cosa accade dal punto di vista fiscale Jerry Lee Lewis è morto. Dopo l'annuncio del sito Tmz, poi smentito, nella giornata di venerdì è arrivata la notizia ufficiale. Lewis è morto a casa a ...I documenti desecretati dai National Archives di Kew Gardens (Londra) e quelli del fondo privato della superspia sir Samuel Hoare, capo del Directorate of Military Intelligence in Italia, indicano il ...