NBA 2022 | i risultati della notte 26 ottobre | i Suns battono i Warriors nel ‘big match’ | successi anche per Pelicans e Thunder

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono terminate da poco le quattro sfide disputate questaper la NBA-2023, dove lo spettacolo non manca grazie alle giocate dei grandi giocatori. Scopriamo quindi quanto accaduto nella Lega cestistica più famosa al mondo nelle partite giocate oltreoceano. Netto successo casalingo per i Washington Wizards sui Detroit Pistons per 120-99. Dopo un primo quarto equilibrato concluso sul 28-25, Washington prova a prendere un piccolo margine nella frazioneva sfiorando il +10 (53-44 e +9) e chiudendo avanti sul 56-49 dopo 24’ di gioco. Nella ripresa i Wizards aumentano i giri del proprio motore aggiornando il massimo vantaggio a +16 (83-67) lasciando i Pistons letteralmente al palo: alla terza sirena i padroni di casa conducono per 85-75. Nell’ultimo quarto la franchigiaCapitale non alza il piede ...

NEW YORK . La divisa azzurra, i tricolori sugli spalti, lo striscione "Paolo orgoglio italiano", i ventuno punti sotto lo sguardo dei genitori, Mario e Rhonda. Tutto così simbolico da non sembrare ...... il round di investimento ha visto il contributo della star dell'Ricky Rubio , dei calciatori ... depositando i primi brevetti nel novembre, con l'obiettivo di fornire nel 2023 nuovi alimenti ...Se il vincente (in Europa) Luka Doncic non valeva che la scelta numero 3 del draft 2018 nonostante fosse MVP di EuroLeague, MVP delle Final Four e miglior giovane dell'anno, il prossimo ...Banchero, per Buffa giocatore unico: “In Italia uno così non c’è mai stato”. Federico Buffa ha messo in guardia sui possibili problemi di ambientamento che Banchero potrebbe trovare negli Orlando Magi ...