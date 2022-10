L’uomo più sporco del Mondo ucciso da acqua e sapone?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La sua storia ci ha fatto sorridere ma anche riflettere. Certo, lo scetticismo che si trattasse dell’ennesima fake news c’era tutta, ma poi tra video e articoli di siti mainstream, ci siamo convinti che fosse vera. Parliamo delpiùdel, Amou Haji, l’eremita iraniano che non si lavava dal 1954. Orbene, l’ironia della L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

... quale area del cervello scatta davanti al pericolo'amore per la paura è tutt'altro che recente. Si parla, infatti, di una delle emozioniantiche provate dall'. Le storie spaventose sono ...Questa la frase chele ripeteva di continuo quando trovava ...La paura che potesse in qualche modo strapparle le sue bambine'... Ad un certo punto, però, non ce'ha fattaed è scappata da ...