Internazionale

... e questo nonostante la vita di decine di milioni di cinesi sia stata stravolta dalla ricerca spesso disumana dell'obiettivo "covid". In pieno congresso l'argomento ha fatto irruzione sui social ......dal calcolo della piattaforma di circa 4 tonnellate di CO2 emesse è del tutto positivo e in... dove il valore registrato è pari arapportato ai partecipanti e alla durata dell'evento. In ... La linea zero covid continua a stravolgere la vita della Cina - Pierre Haski (Teleborsa) - Norme più rigorose in materia di prestazione energetica degli edifici. Il Consiglio dell'Unione europea ha raggiunto oggi un accordo (orientamento generale) su una proposta ...Secondo la nuova direttiva approvata oggi dal Consiglio europeo, i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni al 2030 ...