Inter | Zhang spegne le voci | ' Il club non è in vendita'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Festa completa per l'che centra il passaggio agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo travolgendo il Viktoria Plzen nel giorno del ritorno al gol di Romelu Lukaku , appena cinque ...

Ho visto il presidentenegli spogliatoi , con lui ho un ottimo rapporto dall'inizio: sa cosa rappresenta la Champions per l'e ci è stato vicino. L'non superava due volte di fila il ...Il presidente dell'Steven, dopo questa grande qualificazione agli ottavi di finale, ci tiene a mettere fine alle voci che stanno circolando nell'ultimo periodo riguardo alla presunta ...(Adnkronos) – “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il ...Il presidente nerazzurro interviene dopo la qualificazione della formazione di Inzaghi agli ottavi di Champions: "Concentrati sulle vittorie".