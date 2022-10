Iniesta racconta | “La depressione può colpire chiunque | avevo perso la voglia di vivere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Andrés, ex centrocampista del Barcellona, hato la sua esperienza con laal podcast The Wild Project: “Ricordo cheladi. Abbracciavo mia moglie e non provavo niente, sembrava di stringere un cuscino. Il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire“. Lo spagnolo ha quindi ammesso: “La vita mi ha insegnato che lapuòqualsiasine. Sono contento quando vedo che gli sportivi parlano delle malattie mentali“. SportFace.