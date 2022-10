Il tetto ai contanti divide da sempre | lotta a evasione o più libertà?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Mille, duemila, ora diecimila euro. Ilper l’utilizzo deiè una misura che cambia continuamente, di governo in governo e di maggioranza in maggioranza, e che, da. Portandosi dietro polemiche, mettendo uno contro l’altro chi sostiene che i pagamenti digitali siano l’unica arma per limitare il nero e contenere l’fiscale e chi, al contrario, sostiene che sia necessario far circolare il contante per non penalizzare le transazioni indispensabili all’economia quotidiana, quella di tutti i giorni, e sostenere quindi i consumi. La proposta di legge per alzare a diecimila euro ilattualmente previsto a duemila euro è stata depositata dall’esponente leghista Alberto Bagnai e sostanzialmente avallata dal responsabile del programma di ...

Mentre il Parlamento si prepara a discutere la proposta di alzare a 10mila euro ilper i pagamenti inavanzata dalla Lega, la Commissione europea va in direzione opposta . L'obiettivo è di dare a cittadini e imprese europei un'alternativa credibile (in più) al ...'Uno studio di Bankitalia certifica che alzare ildel contante aiuta l'evasione fiscale. Ci ... 'Quelle che di solito non vanno in giro con 10mila euro inin tasca'. Lo scrive su fb il ...(Adnkronos) – Mille, duemila, ora diecimila euro. Il tetto per l’utilizzo dei contanti è una misura che cambia continuamente, di governo in governo e di maggioranza in maggioranza, e che divide, da ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...