Governo | Letta Pd | “Votiamo no alla fiducia”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ROMA – “Giorgia Meloni non ha parlato di sud, lotta alle disuguaglianze e al caro bollette, della difesa dell’ambiente, del lavoro, della scuola, della salute. Ho sentito parole da brividi sul Covid, ho capito che ci saranno condoni.no”. E’ quanto afferma su Twitter il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico(foto), a proposito del discorso programmatico della neo premier Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista.

...eventualmente potesse accogliere i fuoriusciti da Forza Italia che avrebbero voluto continuare a sostenere il, in quel momento in formazione. Ma ora le acque si sono calmate. Il Pd die ......con cui il presidente del Consiglio ha chiuso la prima polemica della sinistra contro il... Macome pensa si saranno sentiti gli elettori Pd nel vedere che proprio mentre tutta Italia ...ROMA - "Giorgia Meloni non ha parlato di sud, lotta alle disuguaglianze e al caro bollette, della difesa dell’ambiente, del lavoro, della scuola, della ...Il Presidente russo Vladimir Putin ha spiegato che il suo governo è "al corrente" dei piani di Kiev di usare una bomba sporca e denunciato l'"elevato rischio"... Leggi tutta la notizia ...