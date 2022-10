Formula 1 | ufficiale l' accordo Audi - Sauber dal 2026 - Sport - Formula1 - quotidiano net

Il marchio Audi entra in Sauber, dal 2026 con i nuovi regolamenti motoristici verrà sostituita Alfa ......pilota di1 una doppia occasione per entrare in confidenza con una monoposto di1. ... Una scelta resa nota da Alpine con un comunicatodel team principal Otmar Szafnauer: ' ...Con 90 milioni di brani in alta definizione, Amazon Music Unlimited è la soluzione ideale per te: tutto il meglio della musica in HD come non l'hai mai sentito prima.INGOLSTADT - Audi entrerà nel Mondiale di Formula 1 dal 2026 grazie alla collaborazione con Sauber. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla casa tedesca, che già in ...