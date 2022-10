Covid | Bassetti | ' Schillaci intervenga su conteggio decessi | non veritiero' **

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "E' necessario che il nuovo ministro della Salute, Oraziovelocemente suldeiCovid, non è. Bisogna necessariamente capire quanti sono morti per polmonite da Covid e quanti con tampone positivo. È inaccettabile continuare a fare questi numeri nei bollettini. Fa male all'Italia". Così all'Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, lanciand un appello sull'elevato numero di morti Covid, ieri 120, registrato nel bollettino quotidiano. Secondoil report Covid emesso ogni giorno "non serve a nessuno. È vergognoso continuare a dare questi numeri drogati dal numero di tamponi - rimarca - Non rappresentano la realtà e sono ...

ROMA – Stop alle misure restrittive che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni di pandemia. La premier Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera, ha annunciato un deciso cambio ...Bassetti chiede di abolire il bollettino covid quotidiano in favore di un bollettino settimanale. E poi critica l'isolamento domiciliare obbligatorio ...