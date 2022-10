Corridoi umanitari | a Fiumicino sbarcano 13 siriani | saranno ospitati in diverse regioni d’Italia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– Sono arrivate questa mattina all’aeroporto di37 persone di origine siriana, tra i quali 13 minori, con un volo da Beirut. Venerdì 28 ottobre arriveranno altri 29 profughi, sempre dal Libano.e ospitate in, dal Piemonte alla Sicilia. L’accoglienza deiè realizzata da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Diaconia e Tavola valdese. Si tratta di famiglie e singoli, originari dicittà siriane come Homs, Aleppo, Damasco, che negli ultimi mesi hanno sofferto un pesante peggioramento delle loro condizioni di vita anche a causa della grave crisi economica e sociale che sta attraversando il Libano. I ...

NEV

"L'accoglienza dei- si legge in una nota - è realizzata da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Diaconia e Tavola valdese. Si tratta di ...Io credo molto neidi Sant'Egidio. Frenare le partenze significa anche limitare le morti in mare che mi ripugnano e che vedo ormai quasi non fanno più notizia'. Da prefetto di Roma,...