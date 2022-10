Con Gianna Nannini novembre è rock | i concerti nei teatri con la sua band

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)torna sul palco con la suaper l’ultima parte di “In Teatro Tour 2022”: quattro date a tutto(foto Luca Brunetti)torna sui palchi italiani con l’ultima parte di In Teatro Tour 2022. Una ventatache nel mese diinvestirà Trieste, Brescia, Mantova, Genova. Quattro nuove date con una scaletta che è un mix di storiche hit e brani più recenti: da I maschi, America, Fotoromanza a La Differenza, L’aria sta finendo. “La voglia pazza di continuare a suonare” «Saranno deia tutto, ho costruito un set di grande impatto con dei musicisti straordinari che mi trasmettono una voglia pazza di continuare a suonare», dice...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Ricordo che era un sabato, Pescara era blindata, i poliziotti sui tettii mitra, la pioggia non ... Lo videro all'altezza dell'inizio di Corso Umberto I', aggiunge. 'Ricordo indelebile, ...... ha continuatoMartinengo, Founder & CEO di Didael KTS, Presidente Women&Tech ETS, Member ... i saperi si mescolano, le professioni si ibridano e se ne può parlareapprocci e trascorsi ... GIANNA NANNINI torna sui palchi italiani a novembre con l'ultima imperdibile parte del tour “In Teatro Tour 2022” – MEI – Meeting degli Indipendenti Gianna Miceli, giornalista e responsabile per le relazioni con la stampa dell’Asp, è stata nominata presidente della Consulta Femminile di Ragusa. “La Consulta Femminile Comunale – ha dichiarato il si ...Sono state premiate, a Perugia, nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, le vincitrici della seconda edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso n ...