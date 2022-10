Cinghiali tra le case e strade dissestate | Caroccia in ascolto dei residenti di Leprignana

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fiumicino – “L’incontro che si è svolto oggi con i nostri concittadini dellaè stato produttivo ed utile, abbiamo affrontato varie problematiche, tra cui gli avvallamenti stradali dovuti alle radici dei molteplici pini secolari presenti nel quartiere, e la segnaletica da ripassare in corrispondenza dell’incrocio in via del Fontanile di Mezzaluna”. A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo, presente sul posto con l’assessore all’ ambiente Roberto Cini, la dirigente Ambiente Maria Teresa Altorio, e il dirigente lavori pubblici Massimiliano Cafaro, con i quali è stato affrontato il problema dei moltiche popolano il quadrante cittadino, e l’ampliamento delle strutture eco box, che permetteranno un più agevole smaltimento dei rifiuti domestici. “Questo incontro ci ha fornito molteplici soluzioni ...

...cui tigri ed elefanti, stiano prosperando, in netto contrasto con i trend d'estinzione degli ... Ma non è questo il caso degli elefanti, tigri,e leopardi nebulosi. ' Questo potrebbe ...I cacciatori didella zonaGenova e Savona incrociano le braccia da domenica 2 ottobre e nessuno di loro si è presentato, al mercoledì e alla domenica ai due giorni settimanali concessi ...I mammiferi (non si sa con esattezza se gli stessi protagonisti del video o altri) sarebbero stati avvistati anche in Via Porta Cappuccini, Via Sant’Antonio e Via Santo Stefano probabilmente in cerca ...«Una volta c’erano i cani randagi, adesso sono i cinghiali a creare queste schifezze. È una indecenza. Oltre ad essere un pericolo». Questo lo sfogo di un noto professionista di Isernia che abita nel ...