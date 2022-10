Una carta da parati moderna per rinnovare i propri interni

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tappezzerie moderne e di design permettono dila casa a basso costo Che si tratti dellaa casa o di un immobile da affittare, ad un certo punto arriva sempre il momento in cui ci si rende conto di come gli arredi vadano rinnovati. Magari sono ancora funzionali ma non sempre questo basta. Dopotutto l’occhio vuole la sua parte e non si può sempre tenere un arredo solo perché non si è rotto. Viviamo in un’era dove l’aspetto visuale ha un’importanza indubbiamente superiore al passato. Ogni giorno una varietà quasi inesauribile di media ci fanno passare davanti agli occhi immagini di ambienti immacolati, perfetti e contemporanei. Che si stia parlando di una serie televisiva, delle immagini patinate di una rivista o dell’ultimo post del vostro influencer preferito su Instagram, gli esempi certo non mancano. La tentazione è forte, ci fa ...