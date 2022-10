Salvini si riprende i porti per fermare le Ong

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Subito cantieri aperti contro l'immigrazione clandestina. Matteonon perde tempo e si prepara are quella battaglia con cui, nel Conte I, ha fatto crollare il numero dei migranti sbarcati in Italia. E così il neo ministro alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile chiama a rapporto l'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera, per fare il punto della situazione, anche alla luce che in area Sar libica ci sono due imbarcazioni Ong in missione salvataggio migranti pronte ad entrare in azione. Presente all'incontro, anche il deputato della Lega, Edoardo Rixi, in predicato di diventare sottosegretario, o viceministro, al ministero in questione. «Un lungo e proficuo incontro» è stato quello trae Carlone, fanno sapere fonti leghiste. Ma al di la dei convenevoli, il vicepremier vuole ...