Roma-Napoli | l'arbitro Irrati contro Karsdorp | testa a testa e spinta VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Alla fine del match che ha visto laperdere in casailper 0-1, parte una rissa tra giocatori, membri degli staff tecnici...

... dopo gli arrivi di Dybala, Wijnaldum e Matic, è stata battuta dalcui nessuno dava credito dopo il mercato Db23/10/2022 - campionato di calcio serie A // foto Daniele ......caso diTermini, che con 210 milioni di visite annue si attesta come primo luogo più frequentato nella Capitale, superando persino i Musei Vaticani. La seguono Milano Centrale (119 mln) e...Come si festeggia una vittoria all'Olimpico contro la Roma di Mourinho A spiegarlo ci pensano Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli e il portiere azzurro, al fischio ...Blog Calciomercato.com: Serie A, il punto sul campionato: oramai non ci sono più parole per questo Napoli, i partenopei vincono anche a Roma con una prova di ...