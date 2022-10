Pos obbligatorio tabaccai | arriva l’esonero | tutte le novità

(Di martedì 25 ottobre 2022) Posl’esenzione. A comunicarlo è stato dapprima il rappresentante siciliano dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Luigi Liberatore, durante il T2000 in Tour a Catania nella giornata del 23 ottobre, e poi lo stesso Direttore Marcello Minenna con la Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022.In poche parole, ipotranno ora rifiutare i pagamenti elettronici per sigarette, prodotti soggetti a monopolio, valori bollati e postali. L’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con Pos è in vigore dal 2013, ma le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici è scattata solo dal 30 giugno scorso. La Determina del Direttore Minenna ha ascoltato le voci deiche già dall’introduzione dell’obbligo asserivano che il basso margine di ...

Per i negozianti e gli esercenti, esclusi a questo punto i tabaccai, per cui è diventatoil, è fondamentale ora avere un lettore di carte di credito e bancomat che consenta i ...E, anche se lo stop all'obbligatorietà delnon riguarda tutte le categorie elencate, è già un grosso passo in avanti: 'Avevo piccole percentuali sulle sigarette, ma non è mica tutto quel grasso ...Per sigarette, marche da bollo e altri beni di monopolio saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti elettronici.Nella giornata di ieri, 24 ottobre 2022, è giunto il provvedimento che esclude i tabaccai dalle sanzioni previste per l’obbligo POS ...