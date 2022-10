Pasquale La Rocca chi è? Dancing with the stars | fidanzata | Instagram

Leggi su youmovies

(Di martedì 25 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.La, chi è? Il nuovo ballerino di Ballando con le stelle ha già partecipato al programma in altri Paesi. Non solo, detiene un record registrato dal Guinness dei primati. Per la prima volta gareggia nella versione italiana di Ballando,, che ha già trionfato in altri due Paesi: riuscirà a vincere anche questa