Meloni | parole chiare | decise e coraggiose

(Di martedì 25 ottobre 2022), discorso deciso e coraggioso – Sì al semi-presidenzialismo, no al reddito di cittadinanza così com’è, provvedimenti urgenti per la ripresa economica e per ridurre gli ostacoli burocratici – Il testo integrale – Riportiamo il testo integrale del discorso pronunciato alla camera dei deputati dalla presidente del consiglio Giorgiaper chiedere la fiducia al parlamento. Un primo giudizio: un bel discorso, coraggioso, un bel programma di governo, che si spera possa essere completamente attuato nei prossimi cinque anni. Tutto e sùbito è impossibile, troppo vasto è il programma. Ma è interesse di tutti gli italiani che diventi realtà, a cominciare dai provvedimenti più urgenti. (Ard) Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuta molte volte in quest’aula, da parlamentare, da vice presidente della Camera e da Ministro della Gioventù. ...