Maserati GranCabrio - Le prime immagini ufficiali dei prototipi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Non è passato nemmeno un giorno dallefoto spia della, che ci troviamo nuovamente a parlare di lei: la Casa del Tridente ha diffuso ledeidel modello definitivo. Il cui sviluppo è andato di pari passo con quello della sorella coupé, la GranTurismo: lo conferma in maniera inequivocabile la breve distanza tra i loro debutti. Appena lanciata la prima, la seconda è già in dirittura d'arrivo: il suo debutto commerciale avverrà l'anno prossimo. Confermata la variante elettrica. Da Modena, nella breve nota stampa d'accompagnamento diffusa insieme alle foto, hanno confermato - almeno in parte - la line-up dei motori della nuova scoperta, che riprenderà la stessa denominazione del modello precedente (prodotto dal ...