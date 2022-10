La turista aggredita e violentata all’ingresso di un B&B nel centro di Firenze

(Di martedì 25 ottobre 2022) Unadi 51 anni ha denunciato ai carabinieri di esser stata vittima di uno stupro all’interno dell’androne di uno stabile neldi. La donna ha raccontato di esser stataalle spalle nella notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre stava rientrando all’interno del palazzo dove alloggiava in un Bed&Breakfast. Il tutto sarebbe avvenuto senza che nessuno dei residenti all’interno di quella struttura si sia reso conto di quanto stesse accadendo. Stuprodi 51 anninell’androne del B&B L’episodio di violenza, secondo la denuncia fatta dallaai Carabinieri del Comando provinciale del capoluogo toscano, sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. La donna stava rientrando ...

