Incidente a Los Angeles | muore Leslie Jordan | star “Will and Grace” e “American Horror Story”

L'attore comico Leslie Jordan è morto all'età di 67 anni, sbattendo contro un edificio con la sua auto a Los Angeles. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, forse un malore. Jordan era conosciuto per i suoi ruoli in popolari serie tv, principalmente per la sitcom Will & Grace, che gli valse la vittoria di un Emmy, e American Horror Story.