Il pensionamento 2023 dei nati 1957-1959 non prevede solo «20 anni di contributi»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il 25 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo pubblicato l’11 ottobre 2022 da Nanopress, intitolato “Pensione con 20dise sei nato in questi: novità INPS”. Stando a quanto riportato, a partire dalper coloro che sonotra il 1956 e ilsaranno sufficienti «20diversati» per «l’aggiudicazione della pensione di vecchiaia». Si tratta di un contenuto infondato, che non trova riscontro negli attuali riferimenti normativi. Contattato dalla redazione di Facta, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha precisato che, secondo gli esperti della direzione centrale pensioni, «l’articolo non è abbastanza dettagliato per capire se ...

Bisogna, dunque, guardare ai conti pubblici prima di pensare a come agevolare ilanticipato, ragion per cui con la legge di Bilancionon bisogna attendersi chissà quali novità. Di ...Si cerca una soluzione sulle pensioni per evitare che dal 1 gennaiotorni la legge Fornero. ... Prevede iltra i 61 e i 66 anni, con almeno 35 anni di contributi, purché la somma ...La maggioranza è in fermento e vuole scongiurare il ritorno della legge Fornero: quali sono i nodi da sciogliere, i costi e le ultime novità su uno dei dossier più scottanti per l'esecutivo. E cosa ha ...In questi giorni, specie dopo la nomina del neo ministro del Lavoro Marina Calderone, sono in molti a chiedersi quali misure perseguirà il Governo Meloni per mantenere le promesse elettorali ed impedi ...