“Eri il migliore” Lutto nella televisione | addio a un volto storico e fondamentale

Leggi su tuttivip

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il pubblico internazionale ha avuto la possibilità di farsi intrattenere da una personalità tanto interessante, divertente per decenni. Cinema,, aveva fatto di tutto nel corso della sua indimenticabile, lunga carriere scritta, passo dopo passo, nel mondo dello spettacolo. Leslie Jordan è morto improvvisamente. I suoi moltissimi fan, come gli altrettanti colleghi ed amici, non riescono a capacitarsi di quando accaduto. Will & Grace, The Cool Kids, Ugly Betty, American Horror Story, soltanto alcune delle intramontabili serie televisive alle quali ha prestato il suo brillante talento dalla vena soprattutto comica. Leslie Jordan aveva 67 anni e, come riportato da Tmz, è deceduto sul colpo lo scorso lunedì mattina. Sembra che l’attore sia stato colpito da un malore proprio mentre era alla guida della sua auto. Una vera ...